Обратились в УЕФА, чтобы сборной Украины организовали матчи 2, 6, 10 и 14 мая, - Петраков

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.



Петраков также объяснил, почему сбор национальной команды начался более чем за месяц до матча против Шотландии.



"Раньше, во время встречи с главой УАФ, я попросил дать мне возможность собрать команду 29 апреля, поскольку, как известно, мы пропустили мартовские даты ФИФА из-за вторжения российской армии в Украину, а потому футболисты абсолютно лишены игровой практики. Именно поэтому важно собраться, чтобы мы смогли как следует подготовиться к сверхважному матчу с Шотландией и следующим официальным играм. В июне нас ждет насыщенный игровой календарь, а потому привычного по времени сбора будет мало", - сказал Александр Петраков.



Тренер сборной Украины рассказал, сколько товарищеских матчей ждет команду.



"Мы обратились с просьбой к УЕФА организовать нам матчи в следующие даты: 2, 6, 10 и 14 мая. После этого, 15-16 мая, я планирую дать ребятам два выходных, чтобы они могли встретиться с семьями. А с 17 мая к нам начнут присоединяться первые легионеры, в которых к тому времени закончатся игры в клубах, одними из первых смогут приехать Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук… Позже присоединятся остальные ребята, время прибытия которых будет зависеть и от успешности выступления их клубов в еврокубках", – сказал Александр Петраков.



Сбор и подготовка к матчу с Шотландией начнется 29 апреля. По предложению УЕФА и по приглашению Футбольного союза Словении он пройдет в этой стране в регионе Горенска.



Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков объявил список игроков из украинских клубов, которые прибудут на сбор в Словению. Игроки по иностранным чемпионатам присоединятся к ним после того, как их клубы закончат официальный сезон.



1 июня команду Петракова ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится поединок против Уэльса.





Украина перед стыковым матчем с Шотландией планирует сыграть с чемпионами мира.

14 апреля была названа официальная дата матча Украина - Шотландии в рамках отбора на ЧМ-2022.

15 апреля определился список футболистов украинских клубов , которые под руководством Александра Петракова будут готовиться к плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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