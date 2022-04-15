Обратились в УЕФА, чтобы сборной Украины организовали матчи 2, 6, 10 и 14 мая, - Петраков
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о планах на сбор национальной команды, который начинается 29 апреля
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Петраков также объяснил, почему сбор национальной команды начался более чем за месяц до матча против Шотландии.
"Раньше, во время встречи с главой УАФ, я попросил дать мне возможность собрать команду 29 апреля, поскольку, как известно, мы пропустили мартовские даты ФИФА из-за вторжения российской армии в Украину, а потому футболисты абсолютно лишены игровой практики. Именно поэтому важно собраться, чтобы мы смогли как следует подготовиться к сверхважному матчу с Шотландией и следующим официальным играм. В июне нас ждет насыщенный игровой календарь, а потому привычного по времени сбора будет мало", - сказал Александр Петраков.
Тренер сборной Украины рассказал, сколько товарищеских матчей ждет команду.
"Мы обратились с просьбой к УЕФА организовать нам матчи в следующие даты: 2, 6, 10 и 14 мая. После этого, 15-16 мая, я планирую дать ребятам два выходных, чтобы они могли встретиться с семьями. А с 17 мая к нам начнут присоединяться первые легионеры, в которых к тому времени закончатся игры в клубах, одними из первых смогут приехать Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук… Позже присоединятся остальные ребята, время прибытия которых будет зависеть и от успешности выступления их клубов в еврокубках", – сказал Александр Петраков.
Сбор и подготовка к матчу с Шотландией начнется 29 апреля. По предложению УЕФА и по приглашению Футбольного союза Словении он пройдет в этой стране в регионе Горенска.
Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков объявил список игроков из украинских клубов, которые прибудут на сбор в Словению. Игроки по иностранным чемпионатам присоединятся к ним после того, как их клубы закончат официальный сезон.
1 июня команду Петракова ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится поединок против Уэльса.
- Украина перед стыковым матчем с Шотландией планирует сыграть с чемпионами мира.
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