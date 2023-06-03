Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В России уже давно назревает колоссальный социальный конфликт между символической и метафорической Рублевкой. Имею в виду не тех, кто живет в этой подмосковной деревне, а тех бенефициаров гигантских приватизаций. Пригожин использует эти социальные мотивы. Посмотрите его обращения, они словно списаны с большевистских листовок Ленина и Троцкого солдатам на фронте 1916-1917 годов Этот момент мастерски использует группа, которую я назвал глубинным КГБ, которая готовит население к следующему послевоенному нарративу: мы героически боролись против натовской армии, мы почти победили, мы освободили Бахмут, но нам нанесли ужасный предательский удар в спину предатели в Генштабе, предатели в минобороны РФ, и теперь мы вынуждены отступить. Когда-нибудь, через 10-20 лет мы вернемся, а пока, дорогие друзья-товарищи, давайте расправляться с врагами", - подчеркнул Пионтковский.

По словам политолога, в России начнется расправа с врагами.

"Имею в виду не оппозиционеров и либералов, они уже давно арестованы, будет расправа с генералитетом. Сталин в июле-августе 1941 года расстрелял 50 генералов во главе с командующим Западным фронтом. Вот, например, такое количество будет расстреляно в России и разграбят Рублевку. И народ будет этим доволен, и переживет горечь так называемого поражения. Такова перспектива России", - объяснил Пионтковский.