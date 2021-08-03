"Обращений относительно слежки не было": полиция рассматривает две версии смерти основателя "Белорусского дома" Шишова

Об этом заявил на брифинге глава Национальной полции Игорь Клименко, передает Еспресо.TV.

По его словам, полиция изучает деятельность Шишова.

"Следователи проверяют версии преступления. В частности, самоубийство или умышленное убийство с имитацией самоубийства", - заявил Клименко.



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Он также опроверг информацию, что правоохранители имели информацию о слежке за активистом

"Хочу заверить: мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли бы прийти в полицию - таких обращений не было, ни прошлого, ни в этом году", - сказал Клименко.

Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся

На утро вторника, 3 августа, его нашли повешенным в парке.