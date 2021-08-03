"Обращений относительно слежки не было": полиция рассматривает две версии смерти основателя "Белорусского дома" Шишова
Нацполиция имеет две версии относительно смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли в Киеве
Об этом заявил на брифинге глава Национальной полции Игорь Клименко, передает Еспресо.TV.
По его словам, полиция изучает деятельность Шишова.
"Следователи проверяют версии преступления. В частности, самоубийство или умышленное убийство с имитацией самоубийства", - заявил Клименко.
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Он также опроверг информацию, что правоохранители имели информацию о слежке за активистом
"Хочу заверить: мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли бы прийти в полицию - таких обращений не было, ни прошлого, ни в этом году", - сказал Клименко.
- Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся
- На утро вторника, 3 августа, его нашли повешенным в парке.
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