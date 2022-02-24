Обращение Верховной Рады: "Мы готовы к принятию любых необходимых государству решений"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Российская Федерация начала полное военное вторжение на территорию нашего государства. Верховная Рада продемонстрировала единство и конституционным большинством поддержала введение военного положения в Украине. Мы все работаем. Мы готовы к принятию любых необходимых государству решений. Сегодня нас не разъединяют политические взгляды, нас объединяет служение Украине, с нами правда, с нами Бог, и мы победим", - говорится в обращении.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины. В 5 утра русские войска начали военную интервенцию.

Верховная рада поддержала указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения в Украине. Позже глава государства его подписал .