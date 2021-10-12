Обращение Верховного суда в КСУ относительно закона о Высшем совете правосудия не направлено на подрыв судебной реформы, - глава ВС
Обращение Верховного Суда в Конституционный Суд относительно проверки норм закона о порядке назначения членов Высшего совета правосудия не означает остановку судебной реформы
Об этом заявила глава Верховного суда Валентина Данишевская в интервью Интерфакс-Украина.
Данишевская рассказала, что обращение ВС к КС является предотвращением возможной остановки работы ВРУ.
"Важно, чтобы Этический совет работал без нарушений Конституции, чтобы иностранные эксперты, не зная законодательства, ненароком не распустили ВРП и не остановили всю систему", - пояснила глава суда.
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Отвечая на вопрос о том, означает обращение в КС остановку реформы, Данишевская сказала: "Обращение Верховного Суда вовсе не направлено на то, чтобы подорвать реформу"
"Поскольку в судебной власти возникли сомнения в том, что не все положения закона соответствуют Конституции, есть необходимость прояснить эти вопросы заранее, чтобы не дать возможности тем, кто против реформы, обжаловать его в будущем. Чем больше нарушений в ходе реформы - тем быстрее происходит процесс в обратном направлении", - акцентировала внимание Данишевская.
По ее словам, рассмотрение в КС не останавливает действия закона.
"Мы примем любое решение КС, главное, чтобы Конституционный Суд прояснил ситуацию с несоответствиями в законе, которые представляют угрозу функционированию судебной власти", - подытожила Данишевская.
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