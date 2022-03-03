Обращение в международные организации и общая мобилизация: Рада приняла 14 законопроектов и одно постановление на пленарном заседании 3 марта
3 марта 2022 года в Верховной Раде Украины состоялось пленарное заседание, в ходе которого нардепы приняли 14 законопроектов и одно постановление
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт ВР.
Парламент принял Постановление об обращении Верховной Рады в Организацию Объединенных Наций, Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международного комитета Красного Креста, Европейского парламента, международных организаций и их парламентских ассамблей, парламентов и правительств иностранных государств по срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков (регистр. №7123).
Верховная Рада также приняла законопроект об утверждении Указа Президента Украины "Об общей мобилизации", об одобрении Указа Президента Украины "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований"; о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по запрету изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора);
Кроме этого, Рада приняла следующие законопроекты:
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции);
- о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения;
- "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об изменении подсудности судов";
- "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по усилению ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения";
- "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины";
- о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны;
- об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов;
- о внесении изменений в УК Украины по усилению ответственности за мародерство;
- о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения.
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