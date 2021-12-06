Обращение украинской общественности к Джо Байдену в преддверии встречи президентов США и России

Публикуем обращение полностью:



"Уважаемый господин Президент,



7 декабря 2021 года состоится видеоконференция президентов США и России. "Вопрос Украины" анонсирован как один из краеугольных. За прошедшие недели американские высокопоставленные чиновники высказывались о путях урегулирования проблемы вооруженного противостояния между Россией и Украиной. Эти обстоятельства обуславливают особое внимание украинцев к этой видеоконференции.



В последние восемь лет кремлевское руководство реализовало достаточно официальных и скрытых мер, чтобы убедить весь мир в реальных намерениях Путина возродить советскую Империю зла. Эта политика внедряется как на территории самой России против гражданских прав и прав коренных народов, так и в отношении других суверенных государств и международных организаций. Видимо, будет лишним перечислять все известные факты агрессивных преступных действий Путина и его окружения, которые привели к десяткам миллионов пострадавших в Европе и по всей планете. Кремль цинично захватывает чужие территории, вмешивается во внутренние дела суверенных государств, экспортирует терроризм, занимается кибертерроризмом, уничтожает окружающую среду и применяет запретные вооружения против гражданских.



Украинцы могут в повседневной жизни ощущать на себе последствия этой преступной деятельности. Продолжающаяся вооруженная агрессия России против Украины заставила миллионы людей покинуть свои дома. Ежедневно боевые действия наносят увечья и приносят смерть, оккупационный режим систематически нарушает права местного населения, берутся новые и новые заложники.



Надеемся, что представители Вашей Администрации хорошо знают обо всех этих фактах, ведь недавно на письмо украинского журналиста Алексея Бессарабова, уже шестой год находящегося в российской тюрьме, государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил его и других украинских заложников, что "Соединенные Штаты Америки не забыли о вас и еще десятках ваших несправедливо осужденных сограждан".



Восьми лет активного противостояния России с Украиной и всем Западом было достаточно, чтобы понять, что каждая очередная попытка услышать Кремль приводила не к снижению напряжения, а к очередной эскалации. Ярким свидетельством тому стал пересмотр Вашингтоном санкционного режима по "Северному потоку-2". Москва не заставила себя ждать с "благодарностью". Газовый рынок Европы сразу же подвергся искусственному кризису из-за сознательных манипуляций россиян. Россия продолжила активное поглощение Беларуси, а руками Лукашенко терроризирует страны свободного мира или организованной доставкой на границу "мигрантов", или систематическими угрозами. Именно в ответ на смягчение санкций против "Северного потока-2" Россия стала стягивать к границам Украины огромное количество вооружений и военных.



Москва всегда расценивала любые уступки как слабость. Мы, украинцы, точно можем подтвердить эту давно и не раз проверенную аксиому. Поэтому уверяем Вас, что #УкраїнціЧинитимутьОпір (#UkrainiansWillResist) до полной победы в войне за свою свободу и суверенитет. Регулярные социологические исследования в Украине и Европе показывают, что среди украинцев один из самых высоких на континенте показателей готовности бороться за свою страну с оружием в руках. Саммит демократий, инициированный Вами, – хорошая идея для солидарности и консолидации демократических стран мира во время наступления автократий. Однако сейчас демократия нуждается не только в саммите, но, прежде всего, в практической защите.



Верим, что во время переговоров с Путиным Вы будете придерживаться принципа: ничего об Украине без Украины. На этом положении базируются доверительные и партнерские отношения между нашими странами. Пользуясь случаем мы выражаем слова глубокой благодарности всему американскому народу за постоянную и последовательную поддержку нашего государства. Мы верим, что общими усилиями мы приближаем момент обретения Украиной полноправного членства в НАТО.



Так же хотим подчеркнуть, что реализация "Минских договоренностей" под диктат России отнюдь не может быть путем мирного урегулирования. Начиная с 2015 года исследования общественных настроений постоянно доказывают, что абсолютное большинство украинцев не поддерживает положений этих договоренностей. Попытка ограничить украинский суверенитет через внедрение "Минских договоренностей" будет иметь катастрофические последствия безопасности всей Европы. Поиск решения проблемы следует искать в принудительных мерах не в отношении жертвы агрессии, а в комплексном международном давлении на Россию как систематическую нарушительницу международного правопорядка.



Мы убеждены, что борьба украинского народа на переднем рубеже защиты западной цивилизации от восточного деспотизма заслуживает глубокого уважения и всемерной поддержки. США и Украина должны действовать в духе обновленной Хартии стратегического партнерства. Уверяем Вас, что украинский народ, наряду с нашими свободными восточноевропейскими соседями, будет и оставаться надежным союзником США в борьбе за свободу, демократию и процветание", - говорится в обращении.



Под ним поставили подпись:

Соломия Бобровская, народный депутат IX созыва

Галина Васильченко, народный депутат IX созыва

Юлия Клименко, народный депутат IX созыва

Ирина Геращенко, народный депутат IX созыва

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат IX созыва

Мария Ионова, народный депутат IX созыва

Ирина Фриз, народный депутат IX созыва

Иосиф Зисельс, Киев, бывший политзаключенный, Инициативная группа "Первого декабря"

Анна Гопко, Соучредительница Сети защиты национальных интересов АНТС

Владимир Василенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Мирослав Маринович, Львов, бывший политзаключенный, проректор УКУ, Инициативная группа "Первого декабря"

Рефат Чубаров, Глава Меджлиса крымскотатарского народа

Михаил Гончар, Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"

Сергей Квит, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия"

Роман Бессмертный, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Елена Стяжкина, историкиня, писательница

Владимир Огрызко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, Министр иностранных дел Украины 2007-2009 годы

Игорь Козловский, Президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, старший научный сотрудник Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины, Инициативная группа "Первого декабря"

Оля Гнатюк, Киев, Вице-президент Украинского ПЭН-центра, профессор Киево-Могилянской Академии и Варшавского университета, Инициативная группа

Николай Горбаль, Киев, поэт, бывший политзаключенный

Тарас Возняк, Главный редактор ОО Журнал Ї

Евгений Захаров, правозащитник, директор Харьковской правозащитной группы, член правления Международного общества "Мемориал", Инициативная группа "Первого декабря"

Анатолий Подольский, к.и.н., руководитель Украинского центра изучения истории Холокоста, ведущий научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Курасса НАН Украины

Агия Загребельская, Соучредитель Лиги антитраста

Александр Хара, Эксперт Центра оборонных стратегий

Ярослав Яцкив, Киев, академик НАН Украины, Инициативная группа "Первого декабря"

Владимир Зарицкий, Исполнительный директор, Нью-Йорк, Центр отношений США-Украина

Андрей Любка, член ПЕН Украина

Андрей Тетерук, народный депутат VIII созыва

Виктория Войцицкая, народный депутат VIII созыва

Алексей Гарань, Киев, профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы"

Георгий Тука, волонтер, общественный деятель

Николай Грицковян, Президент Организации Обороны Четырех Свобод Украины (ООЧСУ) США

Игорь Лапин, ветеран российско-украинской войны, правозащитник, народный депутат VIII созыва, член Координационного совета Движения Сопротивления Капитуляции

Андрей Юсов, Директор "Школы ответственной политики"

Андрей Левус, Председатель Наблюдательного Совета Украинской стратегической инициативы

Михаил Басараб, политолог

Борис Бабин, Эксперт Ассоциации Реинтеграции Крыма

Игорь Луценко, народный депутат VIII созыва

Евгений Магда, директор Института мировой политики

Анатолий Днистровый, писатель, член правления ПЕН Украина

Владимир Горбач, Политический аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества

Игорь Колиушко, Председатель правления Центра политико-правовых реформ

Юрий Луценко, Киев, общественный деятель, бывший политзаключенный

Иван Васюник, Киев, государственный и общественный деятель

Виктор Таран, Председатель правления «Цифровая репутация»

Илья Кононов, спикер Движения Сопротивления Капитуляции

Виталий Бала, Директор Агентства моделирования ситуаций

Лариса Воловик, президент/основатель ОО "Харьковский музей Холокоста"

Остап Еднак, член правления ОО «АНТС»

Мирослав Гай, Благотворительный фонд «Мир и Ко», член Координационного совета РОК

Альфия Шевченко, Киев, Конгресс национальных общин Украины

Тарас Стецькив, народный депутат Украины 1990-2006, 2007-2012 гг.

Борис Потапенко, член ЛУК/ООЧСУ

Владимир Куринный, Народный депутат Украины, V, Vll и VIII созывов, Фонд Свободы и демократии

Юрий Подлесный, Заведующий кафедрой политических наук УКУ

Владислав Голуб, народный депутат VIII созыва

Юрий Гончаренко, Вице-президент Фонда содействия демократии

Бронислав Тутельман, Черновцы, художник, Заслуженный деятель искусств Украины

Анатолий Ткачук, Директор по науке и развитию Института гражданского общества

Павел Ризаненко, народный депутат VII и VIII созывов

Зоя Казанжи, стратегический консультант Коммуникационного агентства E`COMM

Татьяна Пастушенко, Киев, старшый научный сотрудник Института истории Украины НАНУ

Борис Захаров, Киев, директор БФ "Человек и право"

Евгений Быстрицкий, Председатель «Избирательный совет UA»

Николай Кушнир, Черновцы, историк, директор Еврейского музея

Сергей Савченко, Руководитель Центра изучения и противодействия гибридным угрозам

Леонид Козаченко, Председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины

Виталий Коломиец, адвокат Адвокатского объединения «OK Legal»

Алексей Мушак, Народный депутат 2014-2019, советник премьер-министра 2019-2020

Ашот Топчян, Директор Украинской стратегической инициативы

Петр Киян, Сокоординатор инициативы Правотворец

Анатолий Луценко, директор GMT group

Галина Хараз, Киев, Ваад Украины

Игорь Марков, Старший научный сотрудник Института народоведения НАН Украины

Павел Пидобид, Председатель правления Благотворительного фонда "Героика"

Александр Ширшин, Черновцы, глава ОО "UA group"

Олег Яськив, Проректор по научной работе Украинского католического университета

Артём Миргородский, СЕО «GreenAge»

Сергей Штепа, Преподаватель Национального авиационного университета

Катерина Мусиенко, советник депутата Европейского парламента

Руслана Потапенко, Преподаватель Университета Григория Сковороды в Переяславе

Тарас Плахтий, Независимый исследователь политических партий

Сергей Пархоменко, Директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. О.Никонорова

Любовь Крупник, Киев, исследовательница, УИНП

Сергей Репик, Председатель ОО "Молодежный Националистический Конгресс"

Дарья Таран, Председатель ОО Центр Общественной Активности «Результат»

Руслан Рохов, Управляющий партнер PGR Consulting Group LLC

Зоя Гаркавенко, Президент Академии профессионального развития

Йоханан Петровский-Штерн, Чикаго, профессор истории

Богдан Панкевич, руководитель отдела ГО Украинская Галицкая Ассамблея

Петр Маковский, Председатель Наблюдательного совета Кредитного союза "Удобство"

Павел Билоус, член Координационного совета РОК

Павел Жовниренко, Председатель Правления ОО «Центр Стратегических Исследований»

Роман Кулик, исследователь, УИНП

Алексей Боровский, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Роман Сон, Глава Международного Центра Исследований Украины "Прямая Инициатива"

Ариана Гить, Директор Международного Центра Исследований Украины "Прямая Инициатива"

Святослав Литинский, Председатель ОО Независимые

Александр Ябченко, Вкиладач Украинского Католического Университета

Алина Майорова, Исполнительный директор Центра исследования безопасности среды "Прометей"

Николай Савельев, Главный редактор Львовской Газеты "Ратуша"

Светлана Благодетева-Волк, Председатель Совета ГО ТРОН

Александр Сосницкий, предприниматель, общественный деятель

Владимир Воловодюк, Атаман КТ Винницкий казацкий полк им.Ивана Богуна

Олег Леонтьев, адвокат

Иехиель Фишзон, Иерусалим, поэт

Светлана Копылова, Киев, юрист

Петр Рыхло, Черновцы, профессор ЧНУ

Татьяна Хорунжа, Киев, редактор газеты "Форум наций"

Вячеслав Перч, Киев, юрист

Кирилл Данильченко, Киев, Ваад Украины