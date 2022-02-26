Обращение мэра Чернигова: готовьте коктейли Молотова, приходите и получайте оружие
Утром субботы 26 февраля 2022 года городской глава Чернигова, остающийся под контролем украинской власти, выступил со срочным видеообращением
Об этом со ссылкой на фейсбук мэра передает Еспресо.TV .
"Уважаемые черниговцы. Нам нужно готовиться к уличным боям", - подчеркнул Атрошенко.
"Кто знает и понимает о чем идет речь, приготовить зажигательные смеси", - продолжил он.
Читайте также: Виталий Портников: Это столкновение цивилизаций
Также Владислав Атрошенко призвал черниговцев вступать в ряды Территориальной обороны, где они будут обеспечены оружием.
"Второе-неравнодушные черниговцы, пацаны, я вас прошу прибыть на Верени 2, обратиться к командиру с просьбой получить оружие и защищать город с оружием в руках", - подчеркнул мэр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное