Обращение мэра Чернигова: готовьте коктейли Молотова, приходите и получайте оружие

Об этом со ссылкой на фейсбук мэра передает Еспресо.TV .



"Уважаемые черниговцы. Нам нужно готовиться к уличным боям", - подчеркнул Атрошенко.



"Кто знает и понимает о чем идет речь, приготовить зажигательные смеси", - продолжил он.



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Также Владислав Атрошенко призвал черниговцев вступать в ряды Территориальной обороны, где они будут обеспечены оружием.



"Второе-неравнодушные черниговцы, пацаны, я вас прошу прибыть на Верени 2, обратиться к командиру с просьбой получить оружие и защищать город с оружием в руках", - подчеркнул мэр.





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