"Обращаюсь к правоохранителям": Стерненко заявил, что Alina Pash могла подделать справку от ГПСУ о посещении оккупированного Крыма

Об этом он написал в Telegram.



Представители певицы опубликовали "документ от ГПСУ" о том, что якобы она в августе 2015 года посещала оккупированный Крым через админграницу в Херсонской области.



Согласно правилам отбора на Евровидение, исполнитель не может участвовать в нем, если незаконно посещал оккупированный Крым.



"Законно попасть на оккупированную территорию можно только через пункты пропуска ГПСУ. Любые визиты в Крым с территории РФ противоправны. Но у меня очень серьезные и обоснованные основания утверждать, что "справка", обнародованная командой Алины Паш, является поддельной", - написал Стерненко.



По его словам, из собственных источников как в ГНСУ, так и в других структурах ему стало известно, что за указанный период в августе 2015 года Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию России.



"Да, гражданка Украины Алина Ивановна Паш 11.08.2015 рейсом Киев-Москва покинула территорию Украины. Вернулась она обратно авиарейсом Домодедово-Киев только 14.08.2015. В оккупированном Крыму она находилась 12.08.2015. Соответственно, по прибытии в Москву. , певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины", - подчеркнул активист.



Он добавил, что накануне с 16.04.2015 по 21.04.2015 Паш также летала в Грузию, а после - Венгрию, заехав туда 16.02.2016 через пункт пропуска "Чоп" и вернувшись 28.02.2016 через ЧП "Лужанка". За указанные периоды она как раз публиковала у себя в инстаграмме фото из Грузии и Венгрии .



"Эти факты легко может еще раз проверить Госпогранслужба. И она обязана выступить с заявлением о фальсификации "справки". Более того, подделка документов является уголовным правонарушением, и если наши правоохранители самостоятельно не откроют сейчас уголовное производство, я буду обращаться к ним с соответствующим заявлением", - отметил Стерненко.



Активист сообщил , что Общественное отреагировало на его заявление о подделке Алиной Паш документов и обратилось в ГНСУ с требованием предоставить официальную информацию о ее визитах в оккупированный Крым.



Стерненко утверждает , что "государственная граница Украины" с Крымом – это недопустимая терминология в справке Паш.



"Госграница у нас может быть только с иностранным государством. А поскольку Крым - оккупированная российской федерацией территория Украины, ГНСУ и другие государственные органы используют термины "админграница" или "админграница". Формулирование же в "документе" от Алины Паш юридическим языком означало бы признание Крыма частью РФ", - подчеркнул активист.



Справка: Во время войны с Россией на Донбассе, а именно в 2015 году, Алина Паш посещала с выступлением город Ялту в оккупированном Крыму. Поэтому она внесена в базу данных "Миротворца".



Кроме того, в сети есть фотографии с Алиной Паш на Красной площади в Москве.



В свое оправдание певица говорит , что поскольку "Крым - это Украина" выступать она ее ездила "в Украину". К тому же попала она туда, по ее словам, не через российскую границу, а через украинскую, и действовала она как частное лицо, посещавшее свадьбу своих знакомых, где и выступало с небольшим концертом.



На Красной площади, отмечает певица, в 2017-м она тоже находилась как частное лицо. "По личным обстоятельствам". Не с концертом.



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