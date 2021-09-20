Обращаться к семейному врачу: в Черновцах пациентам разрешили брать домой кислородные концентраторы из медучреждений
В Черновцах пациентам разрешили брать из поликлиник и центров первичной медико-санитарной помощи во временное пользование кислородные концентраторы
Об этом сообщает в Facebook Управление здравоохранения Черновицкого городского совета.
"Больные, которые дома требуют длительной кислородной поддержки, могут взять концентратор в пользование совершенно бесплатно. Чтобы получить кислородный концентратор, пациенту нужно обратиться к своему семейному врачу, который определит объективную потребность и необходимость дотации кислорода на дому", - рассказала заместитель начальницы управления здравоохранения Черновицкого городского совета Галина Бовкун.
Сейчас в черновицких медучреждениях первичной помощи есть в общей сложности 41 кислородный концентратор, который горожане могут брать в пользование.
Кислородные концентраторы есть в следующих учреждениях:
- КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Роша" - 9 шт .;
- КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Садгора" - 9 шт .;
- КНП "Городская поликлиника №1" - 9 шт .;
- КНП "Городская поликлиника №2" - 6 шт .;
- КНП "Городская поликлиника №3" - 6 шт .;
- КНП "Городская поликлиника "Гравитон" - 2 шт.
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