Обращаться к семейному врачу: в Черновцах пациентам разрешили брать домой кислородные концентраторы из медучреждений

Об этом сообщает в Facebook Управление здравоохранения Черновицкого городского совета.



"Больные, которые дома требуют длительной кислородной поддержки, могут взять концентратор в пользование совершенно бесплатно. Чтобы получить кислородный концентратор, пациенту нужно обратиться к своему семейному врачу, который определит объективную потребность и необходимость дотации кислорода на дому", - рассказала заместитель начальницы управления здравоохранения Черновицкого городского совета Галина Бовкун.



Сейчас в черновицких медучреждениях первичной помощи есть в общей сложности 41 кислородный концентратор, который горожане могут брать в пользование.



Кислородные концентраторы есть в следующих учреждениях:

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Роша" - 9 шт .;

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Садгора" - 9 шт .;

КНП "Городская поликлиника №1" - 9 шт .;

КНП "Городская поликлиника №2" - 6 шт .;

КНП "Городская поликлиника №3" - 6 шт .;

КНП "Городская поликлиника "Гравитон" - 2 шт.