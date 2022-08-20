Обращаемся к каждому украинцу: к 24 августа запишите видео в поддержку защитников Мариуполя и их семей, - руководитель патронатной службы "Ангелы Азова" Толкачева
Руководитель патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева надеется, что украинские защитники дождутся освобождения из плена
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Обращаемся к каждому украинцу: к 24 августа запишите короткое видео в поддержку защитников Мариуполя и их семей. Мы разместим эти видео на нашем сайте и Telegram-канале. Разошлем ребятам и семьям, чтобы они видели – они не покинуты!
Эти короткие видео можно отправлять в Telegram-канал на номер: +38 096 691 26 22", - рассказала Толкачева.
По ее словам, единственное, что мы можем сделать, – это заботиться о семьях военнопленных, защищавших Мариуполь.
"У нас связаны руки. Мы не можем никак влиять на происходящее. Мы надеемся на Международный комитет Красного Креста и ООН, которые гарантировали безопасность ребятам, что они не допустят судилища. Издевательство над пленными - это нарушение Женевской конвенции. Надеемся, что наши ребята нас дождутся и люди, участвовавшие в судилище, будут наказаны и осуждены по закону", - подчеркнула Толкачева.
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