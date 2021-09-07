"Обрабатывают очень целенаправленно": Чубаров назвал "признание" задержанных ФСБ крымских татар следствием физического и психологического давления

Об этом он заявил в комментарии Укринформу .

"С самого момента задержания и до вечера 5 сентября ни родственники, ни адвокаты не знали о месте нахождения Азиза и Асана Ахтемова, собственно, как и других. Но если под вечер 5 сентября к другим задержанным уже начали попадать адвокаты, то к Азизу и Асану - нет, ФСБ-шники утверждали, что они отказались от адвокатов, с которыми заключили договоры их родители, что они якобы дали согласие на назначенных адвокатов. Тогда мне стало понятно, что этих молодых ребят обрабатывают очень целенаправленно и к ним может применяться физическое и психологическое давление ", - сказал Чубаров.

По его словам, дальнейшее поведение задержанных не оставило сомнений, что и Азиз, и Асан находятся в очень подавленном состоянии

Чубаров считает, что позже станет известно, каким образом ФСБ "выбивала" показания у братьев Ахтемовых.

"По опыту общения с другими задержанными, мы знаем, что обычно всегда в таких случаях давление на людей сопровождается пытками и обещаниями содействия в том, чтобы человек понес минимальное наказание. Следователи тем, кто подвергается этим пыткам и этой обработке, говорят:" Ты получишь минимальный срок. Давай, говори, как было". И подсказывают человеку - что хотят услышать те, кто фабрикует "дело", - рассказал Чубаров.

По его словам, те, кто начинают оговаривать себя, думают, что они никому ничего плохого не делают, кроме как себе.

"Мы, правда, пока не знаем, заставили их что-то сказать о других, пока мы знаем, что они оговорили только себя и возможно они думают, что никому ничего плохого не делают, кроме как себе", - подчеркнул глава Меджлиса .

Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемова.

Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 якобы был организован украинской разведкой, а также привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанию фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемова.