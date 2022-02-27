Обозначенные буквой V: военные разыскивают колонну вражеской техники
Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Жителей просят сообщать о ее местонахождении
Об этом сообщается в Министерстве внутренних дел Украины.
В ведомстве подчеркивают, что это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева.
"Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение. Это крайне важно", – говорится в сообщении.
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