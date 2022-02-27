Обозначенные буквой V: военные разыскивают колонну вражеской техники

Об этом сообщается в Министерстве внутренних дел Украины.



В ведомстве подчеркивают, что это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева.



"Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение. Это крайне важно", – говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове идет зачистка от оккупантов, людей просят не передвигаться по городу

Воздушным силам ВСУ партнеры передали большую партию ракет, они уже на вооружении.

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