Об этом в эфире Еспресо сказал капитан ВСУ Валерий Прозапас.

"Мне не нравится фрагментация армии, не надо делить армию на тех, кто воюет, кто не воюет. "Спереди, сзади". Это очень некорректное сравнение. Армия - это механизм, работающий от тыловых подразделений до штурмовых. Как-то противопоставлять этих людей друг другу я считаю неправильным. Должен быть какой-то компромиссный вариант. Это уже дело политиков и они совершают ошибку - обостряют этот вопрос вместо того, чтобы четко решить и выйти к обществу с консолидированной позицией", - считает он.