Обострение вопроса дополнительных выплат военным – это ошибка политиков, - капитан ВСУ Прозапас
Политики должны четко решить вопрос дополнительных выплат военным по 30 тыс. грн и выйти к обществу с консолидированной позицией
Об этом в эфире Еспресо сказал капитан ВСУ Валерий Прозапас.
"Мне не нравится фрагментация армии, не надо делить армию на тех, кто воюет, кто не воюет. "Спереди, сзади". Это очень некорректное сравнение. Армия - это механизм, работающий от тыловых подразделений до штурмовых. Как-то противопоставлять этих людей друг другу я считаю неправильным. Должен быть какой-то компромиссный вариант. Это уже дело политиков и они совершают ошибку - обостряют этот вопрос вместо того, чтобы четко решить и выйти к обществу с консолидированной позицией", - считает он.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тыс. грн военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
- 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
- Как отметил в эфире Еспресо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более 1 трлн грн в год.
- 1 мая постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян заявил, что законопроект о возврате военным доплатам в 30 тыс. грн не определяет источников финансирования этих расходов, а значит, может привести к росту дефицита бюджета.
- Министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава СБУ Василий Малюк обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о возврате доплат в 30 тыс. грн военным
- 2 мая нардеп Олег Синютка сообщил, что в десятидневный срок Верховная Рада должна создать комиссию из представителей всех фракций и выйти на решение по законопроекту.
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