Обострение в зоне ООС: на Донбассе продолжили ограничения движения поездов до 3 сентября

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Укрзализныця продлила ограничение движения поездов в Донецкой области.

Поэтому до 3 сентября включительно:

поезд №136 Киев - Авдеевка курсировать до Покровская;

пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка курсировать до станции Очеретино.

Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации.

Напомним, что ранее движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка ограничили из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

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