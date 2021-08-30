Обострение в зоне ООС: на Донбассе продолжили ограничения движения поездов до 3 сентября
Укрзализныця из-за обстрелов оккупантов продлила ограничение движения поездов в Донецкой области до 3 сентября
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Укрзализныця продлила ограничение движения поездов в Донецкой области.
Поэтому до 3 сентября включительно:
- поезд №136 Киев - Авдеевка курсировать до Покровская;
- пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка курсировать до станции Очеретино.
Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации.
- Напомним, что ранее движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка ограничили из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.
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