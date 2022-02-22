Обострение в зоне ООС: 21 февраля российские войска 84 раза нарушили "тишину" на Донбассе, с начала текущих суток - 3 обстрела

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик – из минометов калибра 120 мм.

Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Красногоровка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Восемь раз Счастье – минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Лебединский - БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Чермалик – из минометов калибра 82 мм.

Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Новоселовка Вторая – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Дважды Новоселовка – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Новомихайловка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Три раза Гнутовое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Дважды Врубовка - из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.

Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Троицкое – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.

Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Широкино - из минометов калибра 120 мм.

Прицепы - из минометов калибра 82 мм.

Нью Йорк – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Новоташковское – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.

Шумы – из минометов калибра 82 мм.

Южное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Четыре раза Новогнатовка - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Невельское – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм.

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Двенадцать военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Шестеро получили боевые травмы.

За текущие деньки со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 3 нарушения, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Счастье – из станковых автоматических гранатометов.

Дважды Мариуполь – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Объединенные силы контролируют ситуацию и реагируют на потенциальные угрозы врага.

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