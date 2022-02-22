Обострение в зоне ООС: 21 февраля российские войска 84 раза нарушили "тишину" на Донбассе, с начала текущих суток - 3 обстрела
За прошедшие сутки, 21 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 84 нарушения, 64 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Дважды Красногоровка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Восемь раз Счастье – минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Лебединский - БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Чермалик – из минометов калибра 82 мм.
Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Новоселовка Вторая – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
Дважды Новоселовка – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Дважды Новомихайловка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Три раза Гнутовое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Дважды Врубовка - из артиллерии калибра 152 мм.
Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.
Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Троицкое – из минометов калибра 82 мм.
Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
Опытное – из минометов калибра 120 мм.
Широкино - из минометов калибра 120 мм.
Прицепы - из минометов калибра 82 мм.
Нью Йорк – из минометов калибра 82 мм.
Дважды Новоташковское – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.
Шумы – из минометов калибра 82 мм.
Южное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
Четыре раза Новогнатовка - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Невельское – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм.
Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Двенадцать военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Шестеро получили боевые травмы.
За текущие деньки со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 3 нарушения, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Счастье – из станковых автоматических гранатометов.
Дважды Мариуполь – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Объединенные силы контролируют ситуацию и реагируют на потенциальные угрозы врага.
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