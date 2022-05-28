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Обострение в Персидском заливе: Иран захватил два греческих танкера с нефтью

28 мая, 2022 суббота
02:47
Новости

Таким образом, иранцы ответили на конфискацию американцами танкера с иранской нефтью. Танкер конфисковали в Греции из-за нарушения им санкций

Об этом сообщает ABC News.

Два греческих нефтяных танкера во время рейдов с вертолетов захватила иранская военизированная гвардия. Министерство иностранных дел Греции заявило о демарше послу Ирана в Афинах из-за захвата двух кораблей под греческими флагами в Персидском заливе. "Эти действия фактически являются актами пиратства", – говорится в заявлении. Министерство призвало к немедленному освобождению судов и их экипажей, предупреждая об "особо негативных последствиях" захвата в двусторонних отношениях и отношениях Ирана с Европейским Союзом, членом которого является Греция.

Иранский вертолет приземлился на корабле Delta Poseidon под греческим флагом в международных водах примерно в 22 морских милях от побережья Ирана, сообщает министерство.

"После этого вооруженные люди пленили экипаж", - говорится в сообщении. "Аналогичный инцидент был зафиксирован на другом судне под греческим флагом, на котором находились семь граждан Греции, неподалеку от побережья Ирана", – сообщили в министерстве. Вероятнее всего, речь идет о корабле Prudent Warrior.

"Это – первый серьезный инцидент на море за последние месяцы. Напряжение между Ираном и Западом остается высоким из-за его разорванного ядерного соглашения с мировыми государствами. Поскольку Тегеран обогащает все больше урана, он все ближе к уровню оружия массового впечатления, чем когда-либо ранее" , – подчеркивают американские журналисты.

  • Напомним, США конфисковали 100 тыс. тонн иранской нефти из танкера, до мая плававшего под российским флагом.

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Иран
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