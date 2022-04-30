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Обострение в непризнанном Приднестровье: в НАТО не видят неминуемых военных рисков для Молдовы

30 апреля, 2022 суббота
14:21
война с Россией

НАТО не видит военных рисков для Молдовы из-за провокации в непризнанном Приднестровском регионе, в котором находятся российские войска

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирчи Джоане в интервью телеканалу Digi 24 .

"Мы не видим неизбежных военных рисков по отношению к Молдове в этот момент. Вместо этого ожидаются провокации под чужим флагом", - сказал Джоане.

Он добавил, что Россия таким образом стремится создать трудности не только Молдове, но и вооруженным силам Украины в западных регионах и в Одесской области.

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Молдова
Преднестровье
НАТО
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