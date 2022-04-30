Обострение в непризнанном Приднестровье: в НАТО не видят неминуемых военных рисков для Молдовы

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирчи Джоане в интервью телеканалу Digi 24 .

"Мы не видим неизбежных военных рисков по отношению к Молдове в этот момент. Вместо этого ожидаются провокации под чужим флагом", - сказал Джоане.

Он добавил, что Россия таким образом стремится создать трудности не только Молдове, но и вооруженным силам Украины в западных регионах и в Одесской области.