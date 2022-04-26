Обострение в непризнанном Приднестровье: Санду обвинила "определенные" силы в регионе в дестабилизации
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во взрывах, произошедших в непризнанном Приднестровье, виновны силы внутри региона
Об этом сообщает Newsmaker .
"По имеющейся на данный момент информации, в попытках эскалации ситуации задействованы силы Приднестровского региона. Это выступающие за войну силы, они заинтересованы в дестабилизации ситуации", - сказала Санду,
Она также сообщила о взрывах на аэродроме в Тирасполе, но причины взрыва пока неизвестны.
"Мы осуждаем попытки поставить под угрозу безопасность Молдовы и настаиваем на мирном разрешении конфликта дипломатическим путем", - подчеркнула президент.
- Напомним, 25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета.
- Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ.
- В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.
- В так называемой Приднестровской Молдавской республике объявили "красный" уровень террористической угрозы .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.92
Покупка 30.92Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.03Продажа 34.43
- Актуальное
- Важное