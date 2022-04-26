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Обострение в непризнанном Приднестровье: Санду обвинила "определенные" силы в регионе в дестабилизации

26 апреля, 2022 вторник
16:19
война с Россией Майя Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во взрывах, произошедших в непризнанном Приднестровье, виновны силы внутри региона

Об этом сообщает Newsmaker .

"По имеющейся на данный момент информации, в попытках эскалации ситуации задействованы силы Приднестровского региона. Это выступающие за войну силы, они заинтересованы в дестабилизации ситуации", - сказала Санду,

Она также сообщила о взрывах на аэродроме в Тирасполе, но причины взрыва пока неизвестны.

"Мы осуждаем попытки поставить под угрозу безопасность Молдовы и настаиваем на мирном разрешении конфликта дипломатическим путем", - подчеркнула президент.

  • Напомним, 25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета.
  • Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ.
  • В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.
  • В так называемой Приднестровской Молдавской республике объявили "красный" уровень террористической угрозы .

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Молдова
Майя Санду
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