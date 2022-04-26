Обострение в непризнанном Приднестровье: Санду обвинила "определенные" силы в регионе в дестабилизации

Об этом сообщает Newsmaker .



"По имеющейся на данный момент информации, в попытках эскалации ситуации задействованы силы Приднестровского региона. Это выступающие за войну силы, они заинтересованы в дестабилизации ситуации", - сказала Санду,



Она также сообщила о взрывах на аэродроме в Тирасполе, но причины взрыва пока неизвестны.



"Мы осуждаем попытки поставить под угрозу безопасность Молдовы и настаиваем на мирном разрешении конфликта дипломатическим путем", - подчеркнула президент.

Напомним, 25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета.

Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ.

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.

В так называемой Приднестровской Молдавской республике объявили "красный" уровень террористической угрозы .