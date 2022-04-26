Обострение в непризнанном Приднестровье: МИД осудил попытку РФ втянуть регион в войну против Украины

Об этом сообщил представитель ведомства Олег Николенко в Twitter.



"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ. Мы осуждаем попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну России против Украины. Мы призываем к немедленной деэскалации напряженности", – написал он.

24 апреля депутат российской госдумы Виктор Водолацкий допустил признание Россией независимости "Приднестровской Молдавской республики"

25 апреля в здании "министерства государственной безопасности" в городе Тирасполе в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета.

Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.

В так называемой Приднестровской Молдавской Республике объявили "красный" уровень террористической угрозы .

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во взрывах, произошедших в непризнанном Приднестровье, виновны силы внутри региона .