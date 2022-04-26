Обострение в непризнанном Приднестровье: МИД осудил попытку РФ втянуть регион в войну против Украины
Министерство иностранных дел Украины осудило попытки России втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины
Об этом сообщил представитель ведомства Олег Николенко в Twitter.
"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ. Мы осуждаем попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну России против Украины. Мы призываем к немедленной деэскалации напряженности", – написал он.
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