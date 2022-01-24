Обострение на границе Украины: США привели в повышенную боеготовность около 8,5 тыс. военных для отправки в Европу

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передают "Факты" .



"США делают шаги для повышения боеспособности своих войск дома и за рубежом", - сказал Кирби.



По словам спикера Пентагона, решение о переброске дополнительных войск из США в Европу еще не принято. Кирби отметил, что отправить военных в Европу могут по запросу НАТО или в других ситуациях.



"Глава Пентагона Остин решил привести в состояние повышенной готовности подразделения в США на случай, если будет необходимость направить их в Европу", - пояснил Кирби.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин предложил президенту Джо Байдену варианты перемещения американских военных на фоне возможного вторжения РФ, среди которых полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море, переброска войск и оборудования в Европе в Польшу, Румынию и остальным соседям Украины.