Обострение на границе Украины: США привели в повышенную боеготовность около 8,5 тыс. военных для отправки в Европу
Минобороны США привело в повышенную боеготовность около 8,5 тыс. военных для усиления НАТО в Европе в случае необходимости
Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передают "Факты" .
"США делают шаги для повышения боеспособности своих войск дома и за рубежом", - сказал Кирби.
По словам спикера Пентагона, решение о переброске дополнительных войск из США в Европу еще не принято. Кирби отметил, что отправить военных в Европу могут по запросу НАТО или в других ситуациях.
"Глава Пентагона Остин решил привести в состояние повышенной готовности подразделения в США на случай, если будет необходимость направить их в Европу", - пояснил Кирби.
- Напомним, министр обороны США Ллойд Остин предложил президенту Джо Байдену варианты перемещения американских военных на фоне возможного вторжения РФ, среди которых полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море, переброска войск и оборудования в Европе в Польшу, Румынию и остальным соседям Украины.
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