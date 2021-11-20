Обострение на фронте: российские оккупанты совершили 17 обстрелов и убили украинского военного
В пятницу, 19 ноября, на Донбассе, в результате многочисленных обстрелов российских оккупантов, погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
За сутки со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.
В направлении Марьинки окупанты вели огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.
В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.
В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия.
Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Катериновки враг вел обстрел трижды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
У населенных пунктов Пески и Шумы противник задействовал станковые противотанковые гранатометы.
В направлении Авдеевки окупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.
Недалеко от Попасной враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В Новотошкивском районе наемники дважды обстреливали наши позиции, применяя минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем.
В сторону Золотого-4 противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вооруженные формирования Российской федерации произвели обстрел из артиллерии калибра 152 мм в окрестностях населенного пункта Нижнее. Потерь среди гражданского населения нет.
В результате вражеских действий один военнослужащий погиб.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 20 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано.
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