Обострение на фронте: российские оккупанты совершили 17 обстрелов и убили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За сутки со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

В направлении Марьинки окупанты вели огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.

В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия.

Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Катериновки враг вел обстрел трижды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

У населенных пунктов Пески и Шумы противник задействовал станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Авдеевки окупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Попасной враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Новотошкивском районе наемники дважды обстреливали наши позиции, применяя минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем.

В сторону Золотого-4 противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вооруженные формирования Российской федерации произвели обстрел из артиллерии калибра 152 мм в окрестностях населенного пункта Нижнее. Потерь среди гражданского населения нет.

В результате вражеских действий один военнослужащий погиб.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 20 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано.