Обострение на фронте: Один украинский военный погиб, еще двое - ранены

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина - тяжелое. Другой - удовлетворительное.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали огонь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb