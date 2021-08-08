Обострение на фронте: Один украинский военный погиб, еще двое - ранены
В течение суток, 7 августа, в результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военный погиб, еще двое получили ранения
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.
Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина - тяжелое. Другой - удовлетворительное.
На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали огонь.
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