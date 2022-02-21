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Обострение на фронте: 20 февраля оккупанты совершили 80 нарушений "тишины", с начала текущих суток - 8 обстрелов

21 февраля, 2022 понедельник
07:45
война с Россией

За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Шесть раз Красногоровка – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Гранитное из минометов калибра 120 мм и 82мм.

Три раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

Шесть раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Новогнатовка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Артема – из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Новоташковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.

Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.

Старомихайловка – из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Золотое – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.

Три раза Троицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Прицепы – из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь – из минометов калибра 82 мм.

Три раза Болотное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Крымское – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Лопаскине – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новогригоровка – из станковых противотанковых гранатометов.

Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Марьинка – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Калиново – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Николаевка – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новозвановка – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.

Шумы – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Станицу Луганскую – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.

Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.

Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Новая Михайловка – из минометов калибра 120 мм.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Железное – из минометов калибра 120 мм

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Водяное – из минометов калибра 120 мм.

Красногоровка – из минометов калибра 120 мм.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Объединенные силы контролируют ситуацию и реагируют на потенциальные угрозы врага.

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