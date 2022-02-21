Обострение на фронте: 20 февраля оккупанты совершили 80 нарушений "тишины", с начала текущих суток - 8 обстрелов
За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Шесть раз Красногоровка – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Три раза Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Гранитное из минометов калибра 120 мм и 82мм.
Три раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
Шесть раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Три раза Новогнатовка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Четыре раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Артема – из минометов калибра 120 мм.
Четыре раза Новоташковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
Старомихайловка – из минометов калибра 120 мм.
Четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Золотое – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.
Три раза Троицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Прицепы – из артиллерии калибра 152 мм.
Павлополь – из минометов калибра 82 мм.
Три раза Болотное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
Крымское – из минометов калибра 82 мм.
Дважды Лопаскине – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Новогригоровка – из станковых противотанковых гранатометов.
Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.
Дважды Марьинка – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Калиново – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Николаевка – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Новозвановка – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.
Шумы – из минометов калибра 82 мм.
Дважды Станицу Луганскую – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм.
Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
Новая Михайловка – из минометов калибра 120 мм.
Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
Железное – из минометов калибра 120 мм
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Водяное – из минометов калибра 120 мм.
Красногоровка – из минометов калибра 120 мм.
Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Объединенные силы контролируют ситуацию и реагируют на потенциальные угрозы врага.
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