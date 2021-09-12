Обострение на фронте: 12 сентября погиб украинский военный
12 сентября на Донбассе в результате обстрела российских оккупантов погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала этого периода зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Близ Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб.
На обстрелы врага украинские защитники открывали огонь.
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