Обострение на дуге Бахмут – Авдеевка – Марьинка – Угледар можно считать началом нового наступления россиян, – военный аналитик Гетьман
Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, рассказал, что из инсайдерских сообщений с Донетчины ему известно, что противник уже получил приказ освободить Угледар и захватить Запорожье до 1 марта
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Военный аналитик дал комментарий о подготовке РФ к новому широкомасштабному наступлению, которое связывают с концом февраля.
"Я бы не ждал конца февраля, потому что, по свежей инсайдерской информации из Донецкой области, мне известно, что россияне уже получили приказ освободить Угледар и захватить Запорожье до 1 марта. Поэтому это начнется раньше, но можно говорить, что это наступление уже началось. Это обострение, которое сейчас проходит на дуге Бахмут - Авдеевка - Марьинка - Угледар, можно считать началом нового наступления россиян", - отметил майор запаса ВСУ.
Алексей Гетьман заметил, что это наступление противник будет только усиливать, что говорил и Институт изучения войны.
"Враг будет продолжать ту тактику, которую применяет сегодня: артиллерийские обстрелы, действия небольшими группами – такие нашествия противник будет постоянно усиливать. По моему мнению, когда после победы будем писать историю этой войны и будем рассматривать действия этого февраля, можно считать, что это наступление россиян началось все же 1 февраля этого года, но выглядело именно так", - подчеркнул Гетьман.
- 31 января лейтенант батальона "Свобода" НГУ Роман Конон рассказал, что российские войска активно наступают на Бахмутском направлении и пытаются окружить город
- Также представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Сергей Череватый сообщил, что ВСУ делают все, чтобы не дать россиянам перекрыть трассу, через которую идет обеспечение украинских военных в Бахмуте.
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