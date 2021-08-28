Обострение на Донбассе: русские ранили еще трех украинских военных

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в facebook.

Отмечается, что 28 августа вооруженные формирования Российской Федерации осуществляют обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что наши воины ответили на обстрел, что заставило врага прекратить огневую активность.

Напомним, в результате обстрела города Авдеевка Донецкой области русскими и наемниками в субботу, 28 августа 2021 года, был ранен украинский военнослужащий.

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