Обострение на Донбассе: русские ранили еще трех украинских военных
Вследствие обстрелов российских оккупационных войск на Донбассе, 28 августа были ранены еще трое украинских военных
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в facebook.
Отмечается, что 28 августа вооруженные формирования Российской Федерации осуществляют обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Отмечается, что наши воины ответили на обстрел, что заставило врага прекратить огневую активность.
- Напомним, в результате обстрела города Авдеевка Донецкой области русскими и наемниками в субботу, 28 августа 2021 года, был ранен украинский военнослужащий.
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