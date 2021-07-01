Обострение на Донбассе: оккупанты 17 раз за день нарушили "тишину", украинский военный получил ранения

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

В направлении населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Павлополя оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Зайцева российские оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Опытного враг открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Талаковки оккупанты применили минометы 120-го калибра.

У Широкина вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские наемники применили минометы 120-го калибра.

Также, оккупанты совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

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