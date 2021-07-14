Обострение на Донбассе: оккупанты 10 раз нарушили "тишину", ранены двое украинских военных
С начала этого периода, 14 июля, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от населенного пункта Луганское оккупант дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи поселка Пески враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра.
Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра.
Вблизи Водяного, что у Донецка, противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.
У Красногоровки вражеские войска применили минометы 120-го калибра.
В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
А неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинские позиции по ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. После оказания медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинсике защитники открывали огонь.
Кроме того, на Луганщине, зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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