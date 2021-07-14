Обострение на Донбассе: оккупанты 10 раз нарушили "тишину", ранены двое украинских военных

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от населенного пункта Луганское оккупант дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра.

Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Красногоровки вражеские войска применили минометы 120-го калибра.

В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

А неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинские позиции по ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. После оказания медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинсике защитники открывали огонь.

Кроме того, на Луганщине, зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.



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