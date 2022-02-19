Обострение на Донбассе: 18 февраля российские окупанты совершили 66 обстрелов, с начала суток - 12 нарушений "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Болотене – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Новогнатовку из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Старогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.

Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.

Новоселовку Вторую – из минометов калибра 82 мм.

Четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм.

Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Шумы, Водяное, Опытное, Гнутовое – из минометов калибра 82 мм.

Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.

Одиннадцать раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Три раза Нью Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.

Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.

Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Пять раз Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из минометов калибра 120 мм.

Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.

Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.

Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Лопаскино – из минометов калибра 120 мм.

Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

Николаевку – из минометов калибра 82 мм.

Зайцево – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет.

За текущие деньки со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 12 нарушений, 11 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Трижды Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Гранитное и Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм.

Трижды Старогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Болотене – минометов калибра 82 мм.

Водяное – из минометов калибра 120 мм.

Широкино - из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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