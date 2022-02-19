Обострение на Донбассе: 18 февраля российские окупанты совершили 66 обстрелов, с начала суток - 12 нарушений "тишины"
В пятницу, 18 февраля, российские оккупационные войска совершили 66 обстрелов на Донбассе, а с начала суток, 19 февраля, еще 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Дважды Болотене – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды Новогнатовку из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
Пять раз Старогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.
Новоселовку Вторую – из минометов калибра 82 мм.
Четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм.
Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Шумы, Водяное, Опытное, Гнутовое – из минометов калибра 82 мм.
Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.
Одиннадцать раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
Три раза Нью Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.
Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.
Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Пять раз Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Попасную – из минометов калибра 120 мм.
Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.
Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.
Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.
Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм.
Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
Лопаскино – из минометов калибра 120 мм.
Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
Николаевку – из минометов калибра 82 мм.
Зайцево – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет.
За текущие деньки со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 12 нарушений, 11 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Трижды Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Гранитное и Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм.
Трижды Старогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Болотене – минометов калибра 82 мм.
Водяное – из минометов калибра 120 мм.
Широкино - из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
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