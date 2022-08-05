Эксперт поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"После визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань было много дискуссий, будет ли обострение двусторонних отношений США - Китай. Моя точка зрения - обострение будет. В то же время остается открытым вопрос, в каком измерении? Ведь после того, как Пелоси покинула Тайвань, прогизошел знаковый момент - Китай начал военные учения вокруг острова", - отметила Константинова.

Политолог добавила, что существует угроза возобновления горячей фазы ныне замороженных конфликтов по всей планете.

"Ситуация в Европе и война России против Украины - это лишь фрагмент большой картины мира. В то же время многие эксперты отмечают, что эта тенденция к дестабилизации на глобальной арене может спровоцировать эффект домино. Чтобы все эти конфликты, войны, которые были в замороженном состоянии, не восстановили свою горячую фазу. Ситуация в Украине приводит к мысли, что международное право должно работать без исключений", - отметила Вера Константинова.

Власти КНР сообщили о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань спикера Палаты представителей американского парламента Нэнси Пелоси.

3 августа завершился визит Пелоси на Тайвань. Спикер палаты представителей Конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.

Главы МИД стран G7 поддержали визит Пелоси. Заявление было подписано Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией, Великобританией, Соединенными Штатами и Верховным представителем Европейского союза.

4 августа спикер Палаты представителей США в рамках своего турне по Азии посетила так называемую демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей – ничейную землю протяженностью более 200 километров примерно в 50 километрах к северу от Сеула.

5 августа Пекин заявил, что наложит санкции на спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это связано с тем, что она посетила Тайвань.

В тот же день издание The Washingron Post написало, что США вызвали посла Китая на фоне напряженности из-за визита Пелоси на Тайвань.

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