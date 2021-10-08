Обострение COVID-ситуации: уже 13 украинских областей имеют показатели "оранжевой" зоны

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

В Украине 13 областей из-за повышенной динамику госпитализаций по COVID-19, загруженность коек с кислородом и высокий коэффициент выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

К "оранжевой" зоне могут быть отнесены такие области:

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Луганская;

Одесская,

Полтавская;

Ровенская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Черновицкая.

Во всех этих регионах превышен норму уровня заболеваемости коронавирус. Худшие показатели пока имеет Луганская область - 742, Черновицкая - 738 и Харьковская - 480. Впрочем, нормой является менее 75 на 100 тыс. населения.

В некоторых из регионов также превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Наиболее критической ситуация в Харьковской области 86,6%, Херсонской - 78,7% и Запорожской - 71,8%. Этот показатель не должен превышать более 50%.

Напомним, 7 октября в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1553, медработников - 431).

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