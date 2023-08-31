"Обошли по ломаному маршруту": эксперт Defence Express об атаке дронов по аэродрому в Пскове

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"По моему мнению, дроны в Псков залетали не через территорию Беларуси, а обошли ломаным маршрутом, эдакой змейкой, и это были именно дроны-камикадзе. На территории Беларуси есть очень много белорусской ПВО, которая объединена в единую систему так называемого союзного государства. Соответственно, нельзя считать, что территория Беларуси, где могли летать наши дроны, для российских зенитчиков сплошное белое пятно. К тому же большинство систем ПВО россияне стянули, чтобы прикрывать свои войска вблизи линии фронта", - прокомментировал военный эксперт.

По его словам, сейчас для нас складывается уникальная ситуация, когда территория РФ почти вся выглядит как чистый лист, по которому можно прокладывать маршруты для наших дронов.

"Западные СМИ со ссылкой на наших военных писали, что россияне для перестраховки создали занавес электронных помех протяженностью в 60 км. То есть работают средства РЭБ, которые пытаются глушить беспилотники. Но как минимум 30-40% дронов пролетают эту зону и находят свою цель. возможно, что для атаки на Псков были использованы еще неизвестные нам дроны-камикадзе, которые имеют мощную взрывную часть от 50 кг и более. По сравнению с "бобром", который летал на Москву, это должен быть еще более усовершенствованный и мощный дрон. Могли даже быть использованы определенные стелс-технологии с соответствующей краской, геометрией корпуса, которые позволяют дрону не быть замеченным на радиолокаторах", - отметил Иван Киричевский.

Киричевский подытожил, что летевшие на Псков беспилотники российская ПВО на радиолокаторах не увидела, поэтому и удалось накрыть такой важный стратегический объект в РФ.

Вечером вторника, 29 августа, в российском Пскове прогремели взрывы в районе аэродрома: минобороны РФ умолчало об атаке БПЛА, в то время как в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех самолетов Ил-76

Во время масштабной атаки дронов в ночь на 29 августа силы и средства ПВО не смогли сбить беспилотники, на аэродроме в Пскове уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76, ведь они направлены на защиту Москвы.



