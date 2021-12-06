Оборудование на 4 млн грн: полиция Днепропетровщины разоблачила "криптоферму"
Полиция Днепропетровщины разоблачила "ферму" для майнинга криптовалюты и изъяла специальное техническое оборудование на общую сумму около 4 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным следствия, криптоферма функционировала на территории одного из коммунальных предприятий города Покровское. Во время майнинга злоумышленники незаконно подсоединялись к коммунальным электросетям.
Правонарушители обустроили майнинг-ферму на резервной подстанции одного из неработающих коммунальных предприятий города, имеющего ограниченный доступ для рядовых граждан.
Во время обыска в помещении полицейские обнаружили майнинг-фермы с видеокартами и материнскими платами, ноутбук администратора, жесткие диски, флешносители, роутеры и блоки питания, с помощью которых производилось генерирование криптовалюты.
В действиях злоумышленников следователи усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
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