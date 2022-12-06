Оборудование на $11 млн. Канада поможет Украине с разминированием территорий

Об этом сообщает Reuters .

Согласно информации, помощь, в частности, поможет в финансировании обнаружения и обезвреживания наземных мин и неразорвавшихся взрывоопасных боеприпасов.

"Согласно оценкам украинских властей, мины обнаружены на 30% территории страны", - сказала министр иностранных дел Канады Мелани Джоли во время выступления в Карлтонском университете в Оттаве.

Канада предоставит противоминные костюмы для защиты украинских саперов, а также профинансирует современные дистанционно управляемые системы разминирования для чистки больших территорий, таких как сельскохозяйственные угодья.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что поддержка Украины со стороны НАТО лишь усилилась после того, как Россия обстреляла энергоинфраструктуру Украины.

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