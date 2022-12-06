Оборудование на $11 млн. Канада поможет Украине с разминированием территорий
Канада передаст Украине оборудование, чтобы помочь в разминировании территорий
Об этом сообщает Reuters .
Согласно информации, помощь, в частности, поможет в финансировании обнаружения и обезвреживания наземных мин и неразорвавшихся взрывоопасных боеприпасов.
"Согласно оценкам украинских властей, мины обнаружены на 30% территории страны", - сказала министр иностранных дел Канады Мелани Джоли во время выступления в Карлтонском университете в Оттаве.
Канада предоставит противоминные костюмы для защиты украинских саперов, а также профинансирует современные дистанционно управляемые системы разминирования для чистки больших территорий, таких как сельскохозяйственные угодья.
- Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что поддержка Украины со стороны НАТО лишь усилилась после того, как Россия обстреляла энергоинфраструктуру Украины.
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