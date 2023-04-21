Оборудование, которое получит Украина в следующем месяце, даст ВСУ преимущество на поле боя, - Остин по итогам "Рамштайна-11"
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам 11-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" заверил, что в последующие месяцы продолжится увеличение военной мощи Украины
Об этом он сказал во время трансляции пресс-конференции в эфире Еспресо.
"Год назад мы впервые провели встречу Контактной группы по обороне Украины, нашей целью было улучшить координацию помощи Украине, которая имела целью сдержать и дать отпор агрессии со стороны России. За последний год эти встречи стали неординарным порядком совместных действий, и мы вместе боремся за свободу и суверенитет. После этого года мы можем делать выводы – нам удалось сформировать мощное партнерство", – сказал министр обороны США.
Ллойд Остин отметил, что по результатам работы Контактной группы "Рамштайн" Украине передавалось то, что она просила, и то, что мы могли предоставить, в частности системы ПВО, HIMARS и другую тяжелую артиллерию.
"Наши коллективные усилия кардинально изменили ситуацию на поле битвы. Контактная группа предоставила более 232 танков, более 1000 бронемашин и другую технику для механизированных бригад. В последующие месяцы мы продолжим увеличивать военную мощь Украине, а также мы будем готовить дальнейшие тренинги для украинских военных. Я уверен, что оборудование, которое в следующем месяце поступит в Украину, даст ВСУ преимущество на поле боя, сейчас мы говорим о координации работы более 50 стран, объединенных ради Украины, а также понимаем, какие должны быть процессы для бесперебойной логистики и обслуживания техники, поступающей из разных стран. Также мы говорили, каким образом можно усилить наши промышленные инициативы. Многие участники нынешней встречи поддержали предложение передачи амуниции в ПВО и другое тяжелое вооружение. Сегодня мы услышали из ЕС предложения ускорить производство и поставку амуниции для Украины", - отметил Остин.
- 21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин встретились перед заседанием Контактной группы по обороне на авиабазе "Рамштайн"
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