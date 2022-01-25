Оборудование и боеприпасы: в Украину прибыла третья партия военной помощи от США
В Украину 25 января прибыла третья партия военной помощи США
Об этом сообщил корреспондент телеканала Еспресо Арам Атанесян.
В аэропорт "Борисполь" прибыла третья партия военной помощи от США в рамках пакета безопасности на $200 млн. Всоставе груза - оборудование и боеприпасы для Вооруженных сил Украины.
Третью партию вооружений в аэропорту встречают представители Минобороны Украины и посольства США в Киеве.
- Напомним, 22 января Украина получила первую партию безопасности от Соединенных Штатов Америки, общая стоимость которой составляет $200 млн.
- 23 января в Украину прибыли 80 тонн военной помощи от Соединенных Штатов Америки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.51
Покупка 28.51Продажа 28.9
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.65
- Актуальное
- Важное