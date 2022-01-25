Оборудование и боеприпасы: в Украину прибыла третья партия военной помощи от США

Об этом сообщил корреспондент телеканала Еспресо Арам Атанесян.



В аэропорт "Борисполь" прибыла третья партия военной помощи от США в рамках пакета безопасности на $200 млн. Всоставе груза - оборудование и боеприпасы для Вооруженных сил Украины.



Третью партию вооружений в аэропорту встречают представители Минобороны Украины и посольства США в Киеве.

Напомним, 22 января Украина получила первую партию безопасности от Соединенных Штатов Америки, общая стоимость которой составляет $200 млн.

23 января в Украину прибыли 80 тонн военной помощи от Соединенных Штатов Америки.