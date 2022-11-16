Оборудование для восстановления разрушенных объектов энергетики Украины ищут по всей Европе
Участники Международного энергетического консультативного совета работают с энергетическими компаниями своих стран для предоставления оборудования для украинской энергетики
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
По инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко состоялось заседание Международного энергетического консультативного совета высокого уровня при Минэнерго. Обсуждали ситуацию, связанную с самой массированной с начала войны атакой России на объекты украинской энергетической системы.
Заседание прошло при совместном председательстве министра энергетики Украины и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Участие в нем приняли, в частности, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, министр экономики Словакии Карел Хирман, а также представители профильных министерств Греции, Великобритании, Испании, Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии, Бельгии, Нидерландов, Румынии, Австрии.
"Вчера россияне совершили самую массированную атаку на энергетическую систему Украины, использовав около 100 ракет, а также большое количество дронов", - отметил Герман Галущенко.
По словам министра, российские атаки причинили значительный ущерб системе передачи электроэнергии. В течение вечера и ночи был проведен ряд ремонтных работ, позволивших возобновить электроснабжение ряда объектов критической инфраструктуры и населенных пунктов. В то же время, ситуация в энергосистеме остается достаточно сложной.
Герман Галущенко обратился к коллегам с просьбой предоставить Украине дополнительное оборудование, которое позволит провести как быстрые ремонты, так и возобновить стабильную работу энергосистемы. Участники заседания заверили главу Минэнерго, что уже проводят работу с энергетическими компаниями своих стран для предоставления украинскому энергосектору оборудования и оборудования согласно предоставленному Министерством энергетики Украины перечню.
- 15 ноября враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
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