Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

По инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко состоялось заседание Международного энергетического консультативного совета высокого уровня при Минэнерго. Обсуждали ситуацию, связанную с самой массированной с начала войны атакой России на объекты украинской энергетической системы.

Заседание прошло при совместном председательстве министра энергетики Украины и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Участие в нем приняли, в частности, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, министр экономики Словакии Карел Хирман, а также представители профильных министерств Греции, Великобритании, Испании, Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии, Бельгии, Нидерландов, Румынии, Австрии.

"Вчера россияне совершили самую массированную атаку на энергетическую систему Украины, использовав около 100 ракет, а также большое количество дронов", - отметил Герман Галущенко.

По словам министра, российские атаки причинили значительный ущерб системе передачи электроэнергии. В течение вечера и ночи был проведен ряд ремонтных работ, позволивших возобновить электроснабжение ряда объектов критической инфраструктуры и населенных пунктов. В то же время, ситуация в энергосистеме остается достаточно сложной.

Герман Галущенко обратился к коллегам с просьбой предоставить Украине дополнительное оборудование, которое позволит провести как быстрые ремонты, так и возобновить стабильную работу энергосистемы. Участники заседания заверили главу Минэнерго, что уже проводят работу с энергетическими компаниями своих стран для предоставления украинскому энергосектору оборудования и оборудования согласно предоставленному Министерством энергетики Украины перечню.

15 ноября враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

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