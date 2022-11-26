Об этом рассказал в эфире Эспрессо бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков.

"Есть очень большие проблемы с оборудованием, почти все резервное – использовано. Особенно это касается мощных трансформаторов, которых нет в резерве. Мы не можем получить их в других странах, потому что там другой класс напряжения, особенно у высоковольтного оборудования", – отметил он.

По мнению Плачкова, нужно привлекать деньги и делать заказы в частных компаниях.

"Эти агрегаты изготавливаются где-то 4-5 месяцев, некоторые, может, и полгода. Это нужно, чтобы мы поэтапно восстанавливали в целом энергосистему и обеспечить ее надежное функционирование", - сказал эксминистр.

Он объяснил, почему сейчас выключается свет.

"Почему сейчас отключение? Было на подстанции три трансформатора - два повреждены, остался один. Он несет все потребление и, если у нас максимум нагрузки, он может выйти из строя. Поэтому энергетики выключают свет, чтобы разгрузить этот трансформатор", - подытожил Плачков.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

По состоянию на 11:00 26 ноября в Украине около 75% потребностей потребления электроэнергии покрыты, однако 25% остаются в дефиците .