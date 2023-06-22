Об этом министерство обороны Эстонии сообщило в Twitter .

Согласно сообщению, Эстония в сотрудничестве с Ирландией передаст ВСУ военный госпиталь.

Также Украина получит:

медицинское оборудование;

оборудование для разминирования;

оборудование для борьбы с дронами.

Минобороны Эстонии подчеркивает, что будет и дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Как еще Эстония помогает Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Эстония постоянно выделяет финансовую и военную помощь Украине, а также принимает беженцев.

В январе 2023 года Эстония выделила рекордный пакет тяжелого вооружения , в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма помощи составила более €113 млн.

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС Таллинн оперативно оказал Украине помощь в ликвидации последствий техногенной катастрофы. Было отправлено оборудование на 457 тысяч евро.

17 июня правительство Эстонии первым в Европе одобрило принципы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины.