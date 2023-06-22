Оборудование для разминирования и противодействия дронам: Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине
Эстония собрала для Украины новый пакет военной помощи. В него войдет оборудование для борьбы с дронами и для разминирования
Об этом министерство обороны Эстонии сообщило в Twitter .
Согласно сообщению, Эстония в сотрудничестве с Ирландией передаст ВСУ военный госпиталь.
Также Украина получит:
- медицинское оборудование;
- оборудование для разминирования;
- оборудование для борьбы с дронами.
Минобороны Эстонии подчеркивает, что будет и дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
Как еще Эстония помогает Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Эстония постоянно выделяет финансовую и военную помощь Украине, а также принимает беженцев.
В январе 2023 года Эстония выделила рекордный пакет тяжелого вооружения , в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма помощи составила более €113 млн.
После подрыва оккупантами Каховской ГЭС Таллинн оперативно оказал Украине помощь в ликвидации последствий техногенной катастрофы. Было отправлено оборудование на 457 тысяч евро.
17 июня правительство Эстонии первым в Европе одобрило принципы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины.
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