Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Оборудование для разминирования и противодействия дронам: Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине

Оборудование для разминирования и противодействия дронам: Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине

22 июня, 2023 четверг
14:37
Мир

Эстония собрала для Украины новый пакет военной помощи. В него войдет оборудование для борьбы с дронами и для разминирования

Об этом министерство обороны Эстонии сообщило в Twitter .

Согласно сообщению, Эстония в сотрудничестве с Ирландией передаст ВСУ военный госпиталь.

Также Украина получит:

  • медицинское оборудование;
  • оборудование для разминирования;
  • оборудование для борьбы с дронами.

Минобороны Эстонии подчеркивает, что будет и дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Как еще Эстония помогает Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Эстония постоянно выделяет финансовую и военную помощь Украине, а также принимает беженцев.

В январе 2023 года Эстония выделила рекордный пакет тяжелого вооружения , в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма помощи составила более €113 млн.

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС Таллинн оперативно оказал Украине помощь в ликвидации последствий техногенной катастрофы. Было отправлено оборудование на 457 тысяч евро.

17 июня правительство Эстонии первым в Европе одобрило принципы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины.

Новости
Эстония
Война с Россией
помощь Украине
Читайте также:
Дмитро Лубінець, омбудсман
21 июня, 2023 среда
Венгрия нарушила международное право и права военнопленных, когда приняла украинских заключенных, - Лубинец
21 июня, 2023 среда
Молодежный Евро-2023: как выглядит таблица группы сборной Украины после 1-го тура
Данилюк (зліва) у команді Зеленського
22 июня, 2023 четверг
Экс-соратник Зеленского работает в совместном с россиянами проекте по производству гиперзвукового оружия, - BBC
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.09
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
22 июня
15:20
"Конфиденциальная информация": Красный Крест отказался назвать количество посетивших украинских военнопленных
15:05
Шойгу заявил, что РФ создаст резервную армию до конца июня
15:05
На въезде в Киев пограничники остановили паломницу Лавры с пачкой российских рублей
14:39
РФ обстреляла Херсон: ранены 2 местных жителя и студенты-волонтеры из Ривно
14:22
Россияне пытаются атаковать на восточном направлении, чтобы отвлечь резервы ВСУ от наступления
14:19
россия хакер
Шпионаж и похищение данных: российские хакеры сместили акценты в кибервойне против Украины
14:17
Возле Бердянска произошел пожар на базе, где жили оккупанты, - МВА
14:12
Шмыгаль обсудил с Блинкеном помощь малому и среднему бизнесу в Украине
14:01
OPINION
Страна-террорист – страна-вор
13:56
Московский суд продлил арест журналиста WSJ Гершковича на 3 месяца
13:54
Инфографика
АЗС
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизтопливо
13:45
Владимир Сальдо
Молдова отреагировала на угрозы гауляйтера Херсонщины Сальдо ударить по мосту через Дунай
13:43
В Мелитополе утром прогремела серия взрывов, оккупанты усилили террор местных жителей
13:39
В Харькове разоблачили мошеннический колл-центр: деньги выманивали под видом торгов на фондовых биржах
13:20
В национальном прокате доля украинского кино достигла 27%, – гендиректор FILM.UA Group
12:54
За минувшие сутки Россия обстреляла 10 областей Украины: 7 человек получили ранения. Ситуация в регионах
12:42
ЕС выделил для Украины €1,5 млрд макрофинансовой помощи
12:41
Обзор
Затонувший "Титан" возле "Титаника": смогут ли выжить путешественники и что известно об их поисках
12:27
Обновлено
В Киеве из-за утечки газа произошел взрыв и пожар в многоэтажке: количество погибших возросло до трех, 20 человек спасены
12:23
Обновлено
Зеленский: По данным разведки, РФ рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС
12:11
Минобороны РФ проверяет факты мародерства кадыровцев на Белгородщине и временно оккупированных территориях Украины
12:09
Эксклюзив
В Двуречной на Харьковщине остаются 60-70 жителей, - временный глава Купянской РВА Канашевич
12:08
Военных чиновников будут судить за попытку продать 15 тыс. пачек сигарет, предназначенных для бойцов
12:03
OPINION
Чью конституцию нарушает запрет на импорт российских книг в Украину?
11:55
Обновлено
Зеленский подписал закон о запрете импорта книг из РФ и Белоруссии
11:53
Почти 29 тыс. патронов, тротил и детонаторы: в Запорожье обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой
11:50
В ПриватБанке рассказали, какие доллары будут принимать согласно действующим нормам НБУ
11:40
Обновлено
Оккупанты обвинили Украину в атаке на Чонгарский мост. Гауляйтер Сальдо пригрозил ударами по Одесчине
11:20
Обновлено
Ночная атака: украинская ПВО сбила три из четырех вражеских дронов, есть попадание
11:08
Украинский фильм "Памфир" доступен на платформе Netflix
10:46
Россия удерживает в Черном море 5 кораблей, среди них один ракетоноситель
10:42
Наводил удары РФ по судостроительному заводу и интересовался техникой партнеров: в Николаеве разоблачили информатора
10:40
Зеленский призвал Организацию американских государств работать над реализацией украинской Формулы мира
10:30
Инфографика
курс доллара
Курс валют в Украине: что с ценами на доллар и евро 22 июня
10:26
РФ незначительно увеличила количество своих военных на территории Беларуси
10:15
Подрыв Каховской ГЭС: четыре системы оросительных каналов остались без воды, - BBC
10:08
Мировые цены на нефть снизились до $76,73 за баррель
10:07
Обзор
Почему замедлилось украинское контрнаступление и как должен измениться ЕС со вступлением Украины. Акценты мировых СМИ 22 июня
10:05
Британская разведка рассказала, как руководство РФ пытается скрыть свои преступления в отношении украинских детей
10:03
OPINION
Не пробуждайте ресентиментов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV