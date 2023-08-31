Оборудование для очистных сооружений и спецмашины: Финляндия передала Украине новый пакет помощи

Об этом сообщило МВД страны.

Кроме того, в конце лета из Финляндии в Украину отправили машины скорой помощи, пожарную машину, оборудование для 3D-моделирования и всевозможные средства водоснабжения, в том числе насосные.

"Потребности Украины остаются широкими, поэтому помощь со стороны Финляндии разнообразна. Среди прочего, готовится большое количество партий из энергетического сектора, IТ-товаров, различной техники", – говорится в сообщении.

Значительная часть идущих в Украину материалов поступают от доноров частного и государственного секторов.