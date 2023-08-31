Оборудование для очистных сооружений и спецмашины: Финляндия передала Украине новый пакет помощи
В конце августа Финляндия отправила в Украину оборудование для очистных сооружений и водоснабжения, а также машины для скорой и пожарных
Об этом сообщило МВД страны.
Кроме того, в конце лета из Финляндии в Украину отправили машины скорой помощи, пожарную машину, оборудование для 3D-моделирования и всевозможные средства водоснабжения, в том числе насосные.
"Потребности Украины остаются широкими, поэтому помощь со стороны Финляндии разнообразна. Среди прочего, готовится большое количество партий из энергетического сектора, IТ-товаров, различной техники", – говорится в сообщении.
Значительная часть идущих в Украину материалов поступают от доноров частного и государственного секторов.
- Напомним, 25 августа Финляндия одобрила 18-й пакет военной помощи Украине на €94 млн, включающий тяжелое вооружение и боеприпасы.
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