Оборот медицинского каннабиса: готовлю поправки ко второму чтению
Я действительно считаю, что онкобольные и некоторые другие категории больных должны иметь доступ к лекарству на основе каннабиса. Я тоже считаю, что в Украине под жестким контролем государства можно такое лекарство производить. Но поданный Кабмином проект написан ужасно и не решает проблему
Поэтому если поправки депутатов нашей фракции о реальной помощи больным и контроле за выращиванием растений с содержанием наркотических веществ не будут учтены, за закон в целом в таком виде голосовать не буду. Вот некоторые объяснения причин такого решения и моего выступления с трибуны Верховной Рады:
- прежде всего отмечу, что если человеку нужно какое-то лекарство, то государство обязано сделать все от него зависящее, чтобы человек мог это лекарство получить. Особенно когда мы говорим о военных, которые за это государство положили свое здоровье и нуждаются в этом лекарстве;
- но если рассматривать не саму идею легализации, а конкретный законопроект, то можем констатировать, что он выглядит как смесь коррупционных рисков и иллюстраций безответственности действующей власти;
- политикам и чиновникам известно, что для легализации медицинского применения каннабиса не нужно принимать какой-либо закон. Надо чтобы правительство просто перенесло его из таблицы I своего постановления, в таблицу II, то есть изменило статус с запрещенных на ограниченно разрешенные.
Три года назад, под давлением парламента и общества, Кабмин все-таки сделал это. Но сделал максимально коррупционным способом. И вместо легализации медицинского каннабиса он легализовал только два конкретных препарата конкретных производителей. Один стоит $640, другой $2055.
Уже в этом году в рамках легализации КМУ подали законопроект, цементирующий каннабис в запрещенных веществах таблицы I, и запрещающий его медицинское использование. Кроме двух уже разрешенных препаратов за 2000 долларов. И одновременно предполагает возможность выращивания без нормального контроля со стороны государства.
Что такое нормальный государственный контроль мы видим на примере рынка табака и спирта. Там он эффективен и развивается. Здесь его вообще нет.
То есть на одну коррупционную схему с "контролируемой" и коррупционной легализацией мы накладываем еще одну - с бесконтрольным выращиванием. И при этом исключаем любую надежду на изменение ситуации, закрепляя каннабис законом в правительственном перечне запрещенных веществ.
Это не легализация медицинского каннабиса. Это дискредитация самой идеи возможности выпуска лекарств, которые действительно важны и для наших раненых военных, и для гражданских, и для онкобольных – для многих.
Поэтому я могу согласиться с идеей законопроекта и голосовать "за" в первом чтении, но категорически против этой редакции законопроекта. Готовлю поправки.
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Об авторе: Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины
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