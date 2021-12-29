Обороняли порт и зачищали аэродром: в Одесской области состоялись учения морпехов

Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook.



Согласно легенде учений военные, противодействуя врагу, совершили марш в один из морских портов. Обеспечив его оборону, главные силы батальона благодаря рейдовым действиям разоблачили расположение важных объектов инфраструктуры противника, вовремя вышли в определенный район местности и во встречном бою с ходу захватили и зачистили аэродром, временно контролируемый условным врагом.



У аэродрома морпехи быстро оборудовали новые позиции и перешли к обороне. Военные успешно обеспечили высадку воздушного десанта своих подразделений.



В качестве противника были бойцы разведывательной роты, расчета РЭБ и взвод снайперов отдельной бригады морской пехоты, которые на протяжении учений оказывали мощное сопротивление.



"По оценкам огневых посредников и руководителя учений, военнослужащие действовали уверенно и профессионально", - подытожили в пресс-службе.

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