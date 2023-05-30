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Оборонный завод РФ испытал кибератаку: какой ущерб нанесли хакеры

30 мая, 2023 вторник
11:44
Война с Россией хакер

Ижевский завод "Донвард - Гидравлические системы" в РФ, производящий комплектующие для российской бронетехники, испытал масштабную кибератаку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, близкие к украинской разведке.

По данным источника, само производство полностью не остановлено, но работа завода максимально усложнена. Он уточнил, что в результате атаки были уничтожены сетевые файловые хранилища (NAS) объемом 50 терабайт, а также львиная доля проектной документации и чертежей опытно-конструкторских работ за период с 2007 года по настоящее время.

"Уничтожена клиентская база данных. Зашифрована доменная сеть (компьютеры и серверное оборудование) более чем на 200 устройств. Удалены все имеющиеся копии данных. Нарушено штатное функционирование программ 1С, СУП (система управления подбором персонала), PML (система управления жизненным циклом производства) , PDM (организационно-техническая система обеспечения управлением всей информацией о изделиях)", - добавил источник.

Кроме того, осуществлен так называемый "дефейс" официального сайта компании - удаление web-страниц и замена их на другие. Сейчас сайт "Донвард" закрыт провайдером без объяснений. По данным издания, администраторы сети известили сотрудников об атаке, но не могут назвать точные сроки обновления.

"Ожидается, что программное обеспечение локально заработает в течение трех суток. На хотя бы частичное восстановление информации уйдет более месяца. Впрочем, многие данные потеряны окончательно. В настоящее время сотрудники "Донварда" лихорадочно вспоминают, как работали в докомпьютерную эру", - отметил информированный собеседник. РБК-Украина.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка "TWELVE". Однако, по данным СМИ, акции подобных масштабов, как правило, проходят при сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным источников РБК-Украина, за атакой на "Донвард" стоят киберсилы ГУР Минобороны Украины.

  • Государственный департамент США предупредил , что Китай может осуществить кибератаки на объекты критической инфраструктуры, включая нефте- и газопроводы и железнодорожные системы, после того, как исследователи обнаружили, что китайская хакерская группа шпионила по таким сетям.
Россия
кибератаки
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