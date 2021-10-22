Оборонный комитет рекомендовал Раде устранить противоречия в законе об олигархах

Об этом сообщил представитель президента в КСУ, председатель рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский, передает РБК-Украина.

Отмечается, что комитет проанализировал стенограммы заседаний комитета и пленарного заседания ВР во время рассмотрения и голосования за закон и обнаружил несколько противоречий и неувязок в статьях 5, 7, 9.

Вениславский заметил, что в статье 5 закреплено право лица, в отношении которого рассматривается вопрос о признании его олигархом, представить письменные объяснения и документы, а также право предоставить устные объяснения на соответствующем заседании СНБО. Одновременно не было закреплено корреспондирующей обязанности СНБО.

По его словам, также не было закреплено право такого лица отказаться от предоставления устных объяснений во время заседания СНБО.

В свою очередь в статьях 7 и 9, которыми определен порядок включения в Реестр и исключение из него информации о лицах, признанных олигархами, и негативные последствия такого включения, были допущены неточности, по которым негативные последствия могли быть распространены и на лиц, которые будут подавать декларацию о контактах с олигархами.

"С целью устранения указанных противоречий и неувязок Комитет на своем заседании 22 октября принял решение обратиться к председателю Верховной Рады Украины с предложением устранить их в соответствии со статьей 131 закона Украины о Регламенте Верховной Рады", - отметил Вениславский.

Так, согласно статье 131 Регламента в случае выявления в представленном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями председатель Верховной Рады может внести на рассмотрение парламента предложения по их устранению.

Он добавил, что обсуждения и голосования каждого из предложений происходит в порядке голосования предложений и поправок. После завершения рассмотрения предложений новое голосование о принятии закона в целом не проводится.



Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.

24 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Владимира Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.

Впоследствии экс-глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что профильный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах парламента.

Бывший глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что если действующий председатель ВР Руслан Стефанчук подпишет закон об олигархах, то это станет основанием для обжалования в КСУ.

Председатель ВР Руслан Стефанчук прокомментировал заявления Разумкова о том, кто должен подписать закон "об олигархах".

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