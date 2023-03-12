Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По данным нардепа, военные расходы в государственном бюджете планируют увеличить более чем на 500 млрд грн.

Ярослав Железняк утвердил, что наибольшее увеличение бюджета в истории Украины планируется уже в этом месяце.