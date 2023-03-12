Оборонный бюджет Украины в 2023 году планируют увеличить на пол триллиона гривен, - нардеп
Верховная Рада Украины планирует внести изменения в государственный бюджет на 2023 год, увеличив военные расходы более чем на 500 млрд грн
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По данным нардепа, военные расходы в государственном бюджете планируют увеличить более чем на 500 млрд грн.
Ярослав Железняк утвердил, что наибольшее увеличение бюджета в истории Украины планируется уже в этом месяце.
- Напомним, специально для Эспрессо экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин написал недельный обзор ситуации в экономике и на финансовых рынках Украины .
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