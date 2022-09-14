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Главная война с Россией Оборонный бюджет позволяет развивать ВМС Украины, – военный эксперт Рыженко
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Оборонный бюджет позволяет развивать ВМС Украины, – военный эксперт Рыженко

14 сентября, 2022 среда
14:36
война с Россией

Эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко считает, что у Украины есть возможности для восстановления собственных военно-морских сил

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"К сожалению, у нас катеров и кораблей меньше, чем в Российской Федерации. Часть из них были уничтожены или захвачены противником в Азовском море. Однако в плане возможностей мы были способны усилить и нарастить собственный военный флот. Благодаря нашим партнерам у нас сейчас появляется возможность развивать собственные военно-морские силы. В частности, с помощью противокорабельных средств у нас есть возможность не допустить противника на определенные рубежи и районы", – пояснил Рыженко.

Эксперт подчеркнул, что развитие военно-морских сил обеспечит экспорт украинских товаров морским путем.

"75% экономических мощностей Украины экспортируется с помощью моря. Нам нужно и важно развивать собственный военно-морской флот. Однако важным фактором для этого являются ресурсы. Поскольку это техника, люди, обучение специалистов и обслуживание флота. И в принципе, мы имеем для этого возможности. Наш оборонный бюджет позволяет развивать военно-морские силы Украины", - добавил он.

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Украина
Россия
военные силы Украины
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