Оборонные нужды, финансовая и гуманитарная поддержка: Зеленский провел переговоры с премьером Канады Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 сентября, провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо
Об этом Зеленский сообщил в telegram .
По словам президента, среди основных вопросов, которые удалось обсудить с премьером Канады – оборонные потребности Украины, продолжение финансовой и гуманитарной поддержки, экономическое и инвестиционное сотрудничество стран.
"Спасибо, что стоите рядом с Украиной ради нашей победы", - добавил Зеленский.
В тот же день глава Украины вместе с первой леди встретились с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и ее мужем Витом Фрейзером. Президент поблагодарил четкую позицию Канады в поддержке украинской независимости и суверенитета.
"Мы благодарны канадскому правительству и всему канадскому народу за искреннюю и мощную поддержку, которую мы особенно ощутили с началом полномасштабного вторжения. За то, что тысячи наших людей нашли убежище в вашей стране и вы заботитесь о них со всей теплотой", - написал Зеленский.
- 18 сентября Владимир Зеленский начал визит в США. Он принял участие в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН, выступил в Совете Безопасности и провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Также Зеленский встретился с президентом Бразилии.
- 21 сентября Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне. Байден во время встречи с президентом Украины объявил о новом пакете помощи, куда войдет больше артиллерии, боеприпасов и противотанкового оружия.
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