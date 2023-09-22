Оборонные нужды, финансовая и гуманитарная поддержка: Зеленский провел переговоры с премьером Канады Трюдо

Об этом Зеленский сообщил в telegram .

По словам президента, среди основных вопросов, которые удалось обсудить с премьером Канады – оборонные потребности Украины, продолжение финансовой и гуманитарной поддержки, экономическое и инвестиционное сотрудничество стран.

"Спасибо, что стоите рядом с Украиной ради нашей победы", - добавил Зеленский.

В тот же день глава Украины вместе с первой леди встретились с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и ее мужем Витом Фрейзером. Президент поблагодарил четкую позицию Канады в поддержке украинской независимости и суверенитета.

"Мы благодарны канадскому правительству и всему канадскому народу за искреннюю и мощную поддержку, которую мы особенно ощутили с началом полномасштабного вторжения. За то, что тысячи наших людей нашли убежище в вашей стране и вы заботитесь о них со всей теплотой", - написал Зеленский.