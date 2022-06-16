Оборонную помощь для Украины направляют более 40 стран, - Блинкен
Кроме Соединенных Штатов, прямую поддержку Украине в сфере обороны обеспечивают более 40 государств
Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.
"Помощь США в безопасности и более 40 союзников и партнеров продолжают укреплять позиции Украины, чтобы защитить ее независимость, суверенитет и территориальную целостность, обеспечить победы на поле боя и, наконец, укрепить позиции Украины за столом переговоров", - сказал Блинкен.
По его словам, Путин хотел разделить Соединенные Штаты и их союзников и партнеров.
"Тем не менее, мы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Кремль думал, что это подорвет или даже свергнет украинское правительство, но президент Зеленский и демократически избранное правительство Украины крепки. Российские войска проиграли битву за Киев и продолжают медленное и напряженное наступление на Востоке и Юге Украины. Их сдерживают решительные и доблестные защитники Украины", - добавил он.
- 15 июня мы сообщали , что США выделят около $1 млрд на противокорабельные ракетные системы, снаряды для гаубиц и артиллерийские ракеты для Украины.
- Впоследствии Пентагон назвал перечень вооружения, которое предоставит Украине, согласно новому пакету помощи.
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