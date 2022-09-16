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Оборонное сотрудничество и визы для россиян: о чем говорил Зеленский с президентом Финляндии

16 сентября, 2022 пятница
15:45
Мир

Президент Владимир Зеленский и президент Саули Ниинио в телефонном разговоре обсудили оборонное сотрудничество и визовые ограничения для россиян

Об этом президент Зеленский рассказал в своем твиттере.

Зеленский проинформировал президента Финляндии о текущей ситуации на фронте и обсудил с ним дальнейшее оборонное взаимодействие Украины и Финляндии.

"Поблагодарил за оказанную помощь. Затронули вопросы визовых ограничений для граждан РФ", - добавил президент.

  • 15 сентября в Финляндии были арестованы активы депортированных россиян на €189 млн. В список конфискованного имущества входит большое количество нематериальных активов, таких как дебиторская задолженность, акции и средства на счетах.

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