Оборонное сотрудничество и визы для россиян: о чем говорил Зеленский с президентом Финляндии
Президент Владимир Зеленский и президент Саули Ниинио в телефонном разговоре обсудили оборонное сотрудничество и визовые ограничения для россиян
Об этом президент Зеленский рассказал в своем твиттере.
Зеленский проинформировал президента Финляндии о текущей ситуации на фронте и обсудил с ним дальнейшее оборонное взаимодействие Украины и Финляндии.
"Поблагодарил за оказанную помощь. Затронули вопросы визовых ограничений для граждан РФ", - добавил президент.
- 15 сентября в Финляндии были арестованы активы депортированных россиян на €189 млн. В список конфискованного имущества входит большое количество нематериальных активов, таких как дебиторская задолженность, акции и средства на счетах.
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